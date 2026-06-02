¿Habrá recolección de basura en Mérida este martes 2 de junio? Todo lo que se sabe

Ante las fuertes lluvias que se registran en Yucatán y la suspensión de actividades no esenciales, empresas recolectoras de basura garantizaron que el servicio continuará este martes 2 de junio.

Mediante redes sociales, empresas como Sana y Pamplona garantizaron que la recolección de basura continúa, pero con diversas afectaciones ante las condiciones del clima.

Sana compartió que el equipo redobla esfuerzos y trabajan para garantizar el servicio de recolección de basura con el fin de mantener limpias las calles ante las lluvias.

Noticia Destacada Yucatán suspende actividades por lluvias: Conoce qué servicios no dejarán de operar hoy martes 2 de junio

Por su parte, Pamplona indicó que se presentan retrasos en algunas rutas de recolección de basura por los tiempos prolongados de ingreso al relleno sanitario.

Sin embargo, garantizó que se continúa trabajando para regularizar el servicio, agradeciendo a la población por su paciencia.

Actividades en Mérida HOY 2 de junio

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó que en la ciudad de Mérida se continúan los operativos de atención por reportes de afectaciones por las lluvias.

Por ello, indicó que desde este martes 2 de junio y hasta nuevo aviso, permanecerán cerrados los Centros Aprende, centros culturales, bibliotecas, ludotecas, espacios deportivos y espacios comunitarios.

Noticia Destacada Gobierno de Yucatán suspende las actividades económicas por lluvias para este martes

Permanecen abiertos lo refugios temporales de Emiliano Zapata Sur y San José Tecoh, mientras continúan las fuertes lluvias en la entidad.