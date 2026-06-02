Suspensión de actividades en Yucatán hoy 2 de junio: Todo sobre si abrirán los bancos este martes

El Gobierno de Yucatán informó que este martes 2 de junio, diversos sectores no esenciales suspenderán labores ante las condiciones del clima; sin embargo, diversos servicios como los bancos, si mantendrán sus operaciones.

Entre los establecimientos y servicios que mantendrán sus actividades se encuentran bancos, hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios y, en general, todos los servicios médicos y sanitarios. Asimismo, permanecerán abiertas las farmacias y los negocios dedicados a la venta y suministro de medicamentos e insumos médicos.

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La administración estatal también confirmó que seguirán funcionando los supermercados, mercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y demás establecimientos destinados al abasto y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.

De igual forma, continuarán operando las estaciones de servicio y los establecimientos encargados del suministro y distribución de combustibles, con el objetivo de garantizar la movilidad y la atención de emergencias.

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En materia de conectividad, las autoridades señalaron que los servicios relacionados con telecomunicaciones e internet seguirán activos, al considerarse fundamentales para la comunicación de la población durante las condiciones climáticas adversas.

Además, los servicios de hospedaje, así como el transporte turístico y el transporte público, mantendrán operaciones para atender las necesidades de residentes y visitantes.