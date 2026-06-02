Yucatán suspende actividades por lluvias: Conoce qué servicios no dejarán de operar hoy martes 2 de junio

Ante las condiciones meteorológicas que afectan a Yucatán y la suspensión de actividades anunciada por las autoridades estatales, el Gobierno del Estado informó cuáles son los servicios esenciales que continuarán operando para garantizar la atención de la población.

Entre los establecimientos y servicios que mantendrán sus actividades se encuentran hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios y, en general, todos los servicios médicos y sanitarios. Asimismo, permanecerán abiertas las farmacias y los negocios dedicados a la venta y suministro de medicamentos e insumos médicos.

La administración estatal también confirmó que seguirán funcionando los supermercados, mercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y demás establecimientos destinados al abasto y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.

De igual forma, continuarán operando las estaciones de servicio y los establecimientos encargados del suministro y distribución de combustibles, con el objetivo de garantizar la movilidad y la atención de emergencias.

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En materia de conectividad, las autoridades señalaron que los servicios relacionados con telecomunicaciones e internet seguirán activos, al considerarse fundamentales para la comunicación de la población durante las condiciones climáticas adversas.

Además, los servicios de hospedaje, así como el transporte turístico y el transporte público, mantendrán operaciones para atender las necesidades de residentes y visitantes.

Gobierno pide evitar traslados innecesarios

El Gobierno del Estado hizo un llamado respetuoso a las empresarias y empresarios de Yucatán para que apoyen a sus trabajadoras y trabajadores, permitiéndoles permanecer seguros con sus familias y evitando traslados innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas que afectan a la entidad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos.

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Yucatán permanece en alerta por las condiciones del tiempo

El Gobierno estatal informó que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los ayuntamientos y las instituciones que integran el sistema estatal de respuesta, se mantiene en alerta permanente y trabajando las 24 horas para atender cualquier situación que pudiera presentarse derivada de las lluvias.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es proteger la integridad de la población y garantizar la continuidad de los servicios esenciales mientras se mantienen los efectos del temporal en Yucatán.