Yucatán mantiene atención permanente por las lluvias; evalúan regreso a clases y labores

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que el Gobierno del Estado mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en los últimos días, para proteger la integridad de la población y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que la Secretaría de Salud reforzó las acciones preventivas y de vigilancia sanitaria en los municipios y comunidades con mayores afectaciones, para prevenir riesgos derivados de inundaciones y encharcamientos.

Asimismo, indicó que, de mantenerse la tendencia favorable en los pronósticos meteorológicos y confirmarse la disminución de las lluvias durante las próximas horas, se evaluará la reanudación de las actividades laborales y escolares, decisión que será tomada con base en criterios técnicos y priorizando en todo momento la seguridad de las familias yucatecas.

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Desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Díaz Mena informó que el DIF Yucatán mantiene disponibles apoyos alimentarios y la operación de albergues temporales para atender a personas y familias que requieran asistencia durante la contingencia.

El mandatario estatal reconoció el aporte del Cuerpo de Bomberos de la SSP, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que han puesto a disposición pipas, realizado labores de desazolve y apertura de pozos, y atendido reportes en beneficio de la población.

Además, informó que, a través del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), se atenderán las vías de comunicación una vez que disminuyan los encharcamientos, y reiteró que se mantendrá el trabajo de monitoreo y atención de daños.

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Díaz Mena escuchó los reportes presentados por alcaldesas y alcaldes de Mérida y municipios cercanos, así como los avances del trabajo coordinado, y recalcó que el Consejo Estatal de Protección Civil permanecerá en monitoreo constante para atender oportunamente a la población.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Durante la sesión, el titular del Ejecutivo estatal agradeció el trabajo coordinado de las instituciones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, así como el respaldo de las Fuerzas Armadas y de los distintos órdenes de gobierno.