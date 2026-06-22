Anuncian nuevo modelo educativo en Yucatán; estudiantes aprenderán inglés, tecnología y cultura maya

El Gobierno del Estado implementará, a partir del próximo ciclo escolar, el modelo educativo Planteles Renacimiento Maya.

El secretario de Educación estatal, Juan Balam Várguez, indicó que el programa comenzará en la Preparatoria Estatal número 13, las secundarias Técnica número 55 y República de México, y en las secundarias técnicas de Río Lagartos y San Felipe.

En un mensaje a la comunidad educativa, el funcionario explicó que la estrategia busca consolidar una formación integral e innovadora, alineada con la Nueva Escuela Mexicana y con la visión de transformación del Gobierno estatal.

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“El origen no define el destino y cada estudiante debe construir su camino con talento, esfuerzo y sueños”, expresó al presentar el modelo, que combinará la identidad cultural maya con formación tecnológica sólida.

Ejes temáticos

El programa se sustentará en cinco ejes: inglés aplicado a proyectos académicos y profesionales; innovación y tecnología, con contenidos de robótica, automatización, internet e inteligencia artificial; fortalecimiento de la identidad y cultura maya; desarrollo de habilidades socioemocionales, y promoción del arte, el deporte y la vida saludable.

Como parte de la estrategia, se creará la Orquesta del Renacimiento Maya, que integrará a estudiantes de distintas escuelas y comunidades para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social a través de la música.

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La Segey informó que ha establecido alianzas con instituciones nacionales e internacionales para ampliar las oportunidades de formación, certificación y desarrollo académico de estudiantes de secundaria y bachillerato.

Balam Várguez sostuvo que este modelo responde a los retos actuales y coloca a la educación pública como eje central del Renacimiento Maya, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro sin perder de vista sus raíces.