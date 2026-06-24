Hocofaisán, ave emblemática de Yucatán, logra nuevo nacimiento en cautiverio en el zoológico de Tizimín

Nuevo brote de hocofaisán, también conocido como Kambul, fortalece la conservación de especies de fauna silvestre en el parque zoológico La Reina de Tizimín y representa un nuevo éxito para este recinto recreativo que apenas hace cerca de dos meses celebró la llegada del primer ejemplar de esta especie, que es muy difícil de reproducir en cautiverio y que se logró que eclosionara por vez primera en su historia.

Es así como este recinto volvió a registrar un importante avance con la llegada de esta ave, una de las más representativas de la región y cuyo nacimiento en cautiverio es un reto, lo que confirma que los programas de manejo y cuidado implementados en el zoológico dan resultados positivos.

Se reveló que la nueva cría surgió de una nidada de cinco huevos depositados por una hembra adulta que, tras un proceso de incubación y vigilancia constante por parte de los especialistas, logró eclosionar y actualmente permanece en una zona de resguardo donde recibe atención especializada para garantizar un desarrollo adecuado durante sus primeras semanas.

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El director de La Reina, Manuel Alcocer Perera, explicó que estos brotes de hocofaisán constituyen un logro significativo debido a la complejidad que implica reproducirlos fuera de su entorno natural.

Destacó que el primer ejemplar nacido aproximadamente a inicios de mayo presenta una evolución favorable, con buen crecimiento y adaptación, por lo que ya forma parte de las especies que pueden ser observadas por los visitantes.

También señaló que continuará bajo estricta supervisión médica y de comportamiento antes de ser incorporado al área de exhibición, siguiendo los protocolos para garantizar su bienestar y salud.

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Describió que el hocofaisán es considerado una de las aves más emblemáticas de Yucatán y su reproducción en zoológicos es poco frecuente, por lo que cada nacimiento representa una contribución importante para la preservación de la biodiversidad regional.

Enfatizó que, con este segundo nacimiento, el parque La Reina reafirma su compromiso con la conservación de especies nativas y como referente en la protección y reproducción de fauna silvestre en el Oriente de Yucatán.

Concluyó que el acontecimiento refleja la importancia de los programas de conservación que buscan asegurar el futuro de especies que forman parte del patrimonio natural, permitiendo además que nuevas generaciones valoren la riqueza biológica de la península.