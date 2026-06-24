Día de San Juan en Yucatán: rituales mayas y costumbres que siguen vivas

En Yucatán, la festividad de San Juan Bautista está rodeada de diversas creencias y tradiciones que se han transmitido en cada en generación en distintos municipios.

El santo es patrono de varias comunidades de la región y su culto se remonta a la época de la evangelización, destacando también su papel como protector contra plagas en tiempos coloniales.

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Entre las prácticas populares se encuentran los rituales de limpia a árboles para favorecer su fructificación, el corte de cabello para estimular su crecimiento, y los baños con hierbas medicinales como el tankasché, además de otras plantas tradicionales en algunas zonas del oriente del estado.

En lugares como cenotes, playas y comunidades mayas, también se realizan baños, procesiones y rituales particulares en su honor, reflejando la riqueza de la tradición oral y la diversidad cultural en torno a esta celebración en la península.

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En distintas regiones del estado, estas prácticas también se relacionan con la llegada de las lluvias y los ciclos agrícolas, por lo que cada 24 de junio es considerado un día de renovación y buena fortuna para las cosechas.