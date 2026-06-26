Refuerzan atención a connacionales y visitantes con el programa Héroes Paisanos en Yucatán

Mientras continúan llegando mexicanos deportados desde Estados Unidos bajo el programa federal México te Abraza, el Gobierno del Estado reforzó la atención a connacionales y visitantes con la instalación de siete módulos del programa Héroes Paisanos, que permanecerán en operación durante la temporada vacacional de verano, informó Luis Felipe Esperón Villanueva, titular del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y Atención a Migrantes del Estado.

El funcionario explicó que los connacionales repatriados reciben orientación y apoyo institucional al arribar al país mediante el programa México te Abraza, estrategia con la que se les brinda acompañamiento, información sobre los apoyos gubernamentales disponibles y asesoría para facilitar su reintegración.

“Los mexicanos que son deportados y llegan en diferentes vuelos reciben atención y acompañamiento a través del programa México te Abraza. Todos ellos son compatriotas que regresan a su país, no se trata de ciudadanos extranjeros”, precisó.

Noticia Destacada Temperaturas extremas cobran su primera muerte en Yucatán; suman 59 casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras

Héroes Paisanos

Por otra parte, informó que desde hace dos semanas inició el operativo del programa Héroes Paisanos, mediante el cual se instalaron siete módulos de atención en puntos estratégicos del estado.

Los módulos se ubican en el Aeropuerto Internacional de Mérida, el puerto de Progreso, Izamal, Valladolid, la ciudad de Mérida, estaciones del Tren Maya y otros puntos itinerantes, donde personal de distintas dependencias brinda información y orientación a los connacionales que visitan Yucatán durante el periodo vacacional.

En este esfuerzo participan instituciones como el Instituto Nacional de Migración, autoridades hacendarias, aduaneras y otras dependencias federales y estatales, con el propósito de facilitar los trámites y ofrecer asesoría a los mexicanos que regresan temporalmente para convivir con sus familias.

Esperón Villanueva recordó que durante el operativo vacacional del año pasado se otorgaron alrededor de 13 mil asesorías a visitantes nacionales y extranjeros relacionadas con temas migratorios, documentación y estancia legal en el país.

Noticia Destacada Alertan posible daño al acuífero por granja de Bachoco en Peto; piden revisión ambiental del proyecto

Para este verano, indicó, la expectativa es superar esa cifra debido al incremento en la movilidad de turistas y paisanos que tradicionalmente regresan a Yucatán durante esta temporada.

Mayor control

El funcionario añadió que actualmente ya no se observa el flujo de caravanas migrantes provenientes de Colombia y otros países de Sudamérica, como ocurrió en años anteriores.

Atribuyó esta disminución al fortalecimiento de los controles migratorios y de seguridad implementados en la frontera sur del país, particularmente en la zona limítrofe con Centroamérica.

No obstante, Esperón Villanueva señaló que continúan arribando visitantes extranjeros que ingresan legalmente al país como turistas y que eligen Yucatán como destino, principalmente por los niveles de seguridad y tranquilidad que distinguen a la entidad