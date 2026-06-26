El animador digital Luis de la Rosa, perdió a vida a los 34 años en un accidente de tren en Francia

Nuestro país se ha vuelto a vestir de luto, luego de darse a conocer la muerte del animador digital mexicano Luis de la Rosa, quien se había convertido en una referencia de la industria en México.

De acuerdo con lo que se sabe, el animador perdió la vida a los 34 años, tras sufrir un accidente de tren en Francia. Luis de la Rosa estaba en Europa para participar en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y presentar su proyecto independiente Ash Raider World.

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Colegas de Luis de la Rosa confirmaron su fallecimiento

La triste noticia fue tendencia desde el jueves 25 de junio, cuando varios colegas los publicaron en sus redes sociales, por lo que muchos recordaron su trabajo en varias producciones.

Según lo que se sabe, el animador murió el miércoles 24 de junio, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, tras ser atropellado por un tren. Se sabe que Luis de la Rosa caminaba por una zona restringida.

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La información fue dada a conocer a través del medio francés Le Dauphiné Libéré, después de eso varios de sus colegas se hicieron presentes en redes sociales.

Uno de los que se pronunció por medio de Facebook fue Luis Manuel Villarreal, quien trabajó junto a De la Rosa en Space Jam: A New Legacy.

“No puedo creer la noticia, en sirio sigo sin poder creerlo, a Luis de la Rosa lo conocía hace ya algunos años en CDMX, era un talento impresionante en la animación, tuve el gusto de trabajar en Space Jam 2 con él, un increíble ser humano, lamento profundamente su partida. Descansa en paz amigo, nos volveremos a encontrar, un abrazo y mi más profundo pésame a su familia”

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