Temperaturas extremas cobran su primera muerte en Yucatán; suman 59 casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras

Las altas temperaturas ya cobraron su primera víctima mortal en Yucatán. Durante la última semana epidemiológica, la entidad registró el primer fallecimiento por golpe de calor de la temporada, al tiempo que se mantuvo como el quinto estado con mayor número de personas afectadas por las temperaturas extremas en el país.

De acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, actualizado el 24 de junio por la Secretaría de Salud, entre el 14 y el 20 de junio se notificaron cuatro nuevos casos en Yucatán: dos personas sufrieron golpe de calor –una de ellas perdió la vida– y otras dos presentaron cuadros de deshidratación.

Con estos registros, el estado acumula 59 casos durante la presente temporada. Del total, 43 corresponden a golpes de calor, 11 a deshidratación y cinco a quemaduras ocasionadas por la exposición a temperaturas extremas.

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A nivel nacional, el sistema de vigilancia epidemiológica reporta 920 personas afectadas por el calor, 100 más que la semana anterior. Tabasco encabeza la lista con 138 casos, seguido por Oaxaca (86), Jalisco (78), Morelos (65) y Yucatán (59), lo que mantiene a la entidad entre las más impactadas por este fenómeno.

En la región peninsular, Quintana Roo acumula 24 casos relacionados con las altas temperaturas, distribuidos entre golpes de calor, deshidratación y quemaduras, mientras Campeche suma 16 pacientes atendidos por estas causas.

Más defunciones

El panorama también refleja un incremento en las defunciones. Durante la semana analizada se confirmaron cinco muertes adicionales en el país, con lo que el acumulado nacional ascendió a 30 personas fallecidas y la tasa de letalidad alcanzó 3.26 por ciento.

De las defunciones registradas, 28 fueron consecuencia de golpes de calor y dos estuvieron asociadas con deshidratación severa. Baja California continúa como la entidad con mayor número de fallecimientos, seguida por Tabasco, mientras Yucatán se incorporó a la lista de estados que ya registran al menos una muerte relacionada con las altas temperaturas.

La Secretaría de Salud explica que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura interna. En condiciones normales, el cuerpo mantiene alrededor de 37 grados Celsius mediante mecanismos como la sudoración y la circulación sanguínea; sin embargo, la exposición prolongada al calor extremo puede provocar que estos sistemas fallen, elevando rápidamente la temperatura corporal y ocasionando daños neurológicos, falla orgánica e incluso la muerte si no se recibe atención médica oportuna.

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Señales de alerta

Entre las principales señales de alerta destacan mareo, confusión, desorientación, dolor intenso de cabeza, piel enrojecida y seca, temperatura corporal superior a 39.4 grados Celsius, aceleración del ritmo cardíaco, convulsiones y pérdida del conocimiento.

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas, periodo en el que aumenta significativamente el riesgo de sufrir afectaciones por calor extremo.

Asimismo, recomiendan mantenerse hidratado aun cuando no exista sensación de sed, consumir al menos dos litros de agua al día, vestir ropa ligera y de colores claros, privilegiar alimentos frescos como frutas y verduras, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y no permanecer dentro de vehículos estacionados, donde la temperatura puede elevarse rápidamente y representar un riesgo para la vida.