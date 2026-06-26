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Resultados UADY 2026: Consulta aquí la lista de admitidos a licenciatura este 26 de junio

La Universidad Autónoma de Yucatán publica los resultados del examen a licenciatura 2026.

Por Redacción Por Esto!

26 de jun de 2026

1 min

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UADY publica hoy los resultados de licenciatura 2026
UADY publica hoy los resultados de licenciatura 2026 / Especial

Los aspirantes que presentaron el proceso de admisión para ingresar a una licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) conocerán este viernes 26 de junio los resultados oficiales del examen de ingreso correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

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La publicación permitirá a miles de estudiantes confirmar si obtuvieron un lugar en alguna de las carreras ofertadas por la máxima casa de estudios del estado.

La UADY dará a conocer los resultados a través de sus plataformas oficiales, donde los sustentantes podrán consultar su estatus utilizando los datos proporcionados durante el proceso de admisión en el siguiente enlace:

Debido a la alta demanda de consultas durante las primeras horas del anuncio, se recomienda a los aspirantes ingresar con paciencia y verificar que cuenten con su folio o la información requerida para acceder al sistema.

Quienes resulten seleccionados deberán estar atentos a las fechas establecidas para completar el proceso de inscripción, entrega de documentos y demás trámites administrativos.

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La universidad publicará el calendario correspondiente para que los estudiantes de nuevo ingreso puedan asegurar su lugar y cumplir con los requisitos en tiempo y forma.

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