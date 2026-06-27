Mercado Lucas de Gálvez suma mejoras urbanas tras operativo de recuperación de espacios en Mérida

El programa Mérida Enchula amplió sus acciones de mejoramiento urbano al Mercado Lucas de Gálvez con una intervención enfocada en renovar la infraestructura, fortalecer la movilidad peatonal y ofrecer espacios más funcionales para comerciantes, compradores y visitantes.

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada señaló que la rehabilitación del mercado forma parte de una estrategia para impulsar el comercio local, preservar la identidad de la ciudad y generar una mayor actividad económica que beneficie a cientos de familias.

“Con Mérida Enchula llegamos también a los mercados públicos para mejorar su infraestructura, porque cuando dignificamos estos espacios ganan los locatarios, las familias que vienen a comprar y toda Mérida con una mayor actividad económica”, afirmó.

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Trabajos realizados

Como parte de los trabajos se rehabilitaron 200 metros cuadrados de banquetas, fachadas y señalética, además de realizar labores de pintura y adecuaciones en espacios peatonales. También fueron instalados 26 maceteros con árboles y plantas para mejorar la imagen urbana y brindar mayor confort.

La intervención incluyó la delimitación de las áreas de circulación vehicular para ampliar el espacio destinado a los peatones, así como la colocación de 17 bancas con sombrillas, mesas, botes de basura, un tótem informativo y siete velarías en la rampa de acceso a la Placita.

Uno de los elementos centrales del proyecto es un mural comunitario de 119 metros cuadrados, ubicado en la fachada lateral de la zona de mariscos. La obra, diseñada por el artista Rodrigo Leal Loyal, contó con la participación de 20 comerciantes, quienes colaboraron en su elaboración junto con un equipo de muralistas.

El mural representa la riqueza cultural, gastronómica y comercial del mercado mediante imágenes inspiradas en frutas, verduras, legumbres y condimentos que forman parte de la oferta cotidiana del centro de abasto. Su realización tomó 20 días y requirió el uso de 35 litros de pintura.

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“Lo más valioso de este mural es que nace de la participación de la propia comunidad. Son los locatarios quienes están transformando su espacio de trabajo y demostrando que las mejores obras son aquellas que se construyen con el entusiasmo y el compromiso de la gente”, señaló Cecilia Patrón.

Impulso al consumo local

Las obras fueron financiadas por la empresa Novo Nordisk y forman parte de una estrategia desarrollada en conjunto con el despacho Gehl y el Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo para fomentar el consumo de productos locales, frescos y accesibles.

Estas acciones se suman a la intervención integral anunciada por el Ayuntamiento en mayo pasado, cuando un Mega Operativo de Alto Impacto permitió retirar puestos semifijos, desmantelar estructuras irregulares, recolectar más de 10 toneladas de basura y recuperar 300 metros de banquetas, sentando las bases para una renovación profunda del entorno urbano.

Como parte de la renovación también se instaló un letrero monumental con la palabra Mérida sobre la calle 56A, un nuevo punto emblemático que aporta identidad al lugar y que se ha convertido en un atractivo para tomarse fotografías.