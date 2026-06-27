Bajan los contagios de gusano barrenador en Yucatán: detectan solo 33 en la última semana

Con un acumulado de 2 mil 80 casos y sólo 33 nuevos contagios registrados durante la última semana, Yucatán mantiene bajo control el brote del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Edgardo Medina.

El funcionario explicó que el comportamiento de la plaga ha cambiado en las últimas semanas, ya que actualmente afecta con mayor frecuencia a los animales de compañía que al ganado. De los casos confirmados en los últimos cinco días, 24 corresponden a perros, tres a gatos y únicamente seis a bovinos.

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Medina señaló que la Seder trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno federal y otras instancias para contener la propagación del insecto. Como parte de estas acciones, 17 médicos veterinarios realizan recorridos permanentes en unidades de producción pecuaria de distintos municipios.

Además, la dependencia puso en marcha la segunda etapa del programa de supresión del gusano barrenador mediante la creación de polígonos de atención en Mérida y Umán. La estrategia busca reducir la presencia del insecto en la zona metropolitana para posteriormente ampliar las acciones al resto del estado.

El secretario adelantó que Yucatán está cerca de concretar la instalación de una planta productora de mosca estéril, tecnología utilizada internacionalmente para combatir esta plaga mediante la liberación de insectos incapaces de reproducirse, lo que permite disminuir gradualmente su población.

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Esta posibilidad surgió tras una reunión sostenida la semana pasada con autoridades federales, de la cual, según Medina, se obtuvieron expectativas favorables para que el proyecto pueda establecerse en la entidad y fortalecer las acciones de control sanitario.

Descartó afectaciones económicas por las restricciones para exportar ganado a Estados Unidos. Yucatán comercializa principalmente a Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México, además de abastecer el mercado local, por lo que aseguró que el hato ganadero permanece sano, los precios se mantienen estables y las labores de vigilancia epidemiológica continuarán de manera permanente.