Realizarán 60 pruebas genéticas a niños de Yucatán para detectar enfermedades respiratorias complejas

Especialistas nacionales e internacionales realizarán 60 pruebas genéticas de alta especialidad para detectar enfermedades respiratorias complejas en menores de la Península de Yucatán, como parte del XVII Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, que reunirá en Mérida a expertos de cinco países.

La jornada médica se realizará el 3 y 4 de agosto, previo al congreso, y estará a cargo de especialistas del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras y de la Universidad de Texas, como parte de una iniciativa internacional para acercar la medicina de precisión a pacientes pediátricos con padecimientos complejos.

Ariel Castillo, neumólogo pediatra, explicó que las pruebas estarán dirigidas a un grupo específico de niños yucatecos con bronquitis crónicas y enfermedades respiratorias congénitas. Cada estudio tiene un valor comercial de 2 mil a 3 mil dólares, por lo que representa un importante apoyo económico para las familias beneficiadas.

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Los estudios buscan identificar alteraciones genéticas relacionadas con enfermedades pulmonares complejas, permitiendo establecer tratamientos más precisos y mejorar el pronóstico de los pacientes.

Fechas del encuentro

Esta jornada forma parte del XVII Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, que se celebrará del 4 al 8 de agosto en un hotel de Mérida y reunirá a especialistas de México, Canadá, Estados Unidos, Portugal y Perú, quienes analizarán los avances más recientes en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias en niños y adolescentes.

La presidenta del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, doctora Ruth Aldana Vergara, explicó que el objetivo principal del encuentro es actualizar al personal médico sobre los avances en salud pulmonar infantil, desde enfermedades frecuentes hasta padecimientos genéticos de baja prevalencia, como la fibrosis quística.

Entre los principales temas del programa académico destacan vacunación, prevención de enfermedades respiratorias, asma grave, pruebas de función pulmonar, broncoscopia pediátrica, ventilación mecánica no invasiva, trastornos respiratorios del sueño, enfermedad pulmonar intersticial pediátrica e infecciones respiratorias recurrentes.

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La especialista subrayó que una de las prioridades será la recuperación de los esquemas de vacunación infantil, afectados tras la pandemia de Covid-19 debido a la disminución en la asistencia de padres de familia a los centros de salud.

Por su parte, la neumóloga pediatra Nancy Ojeda, radicada en Mérida, destacó que el congreso incluye cuatro talleres prácticos sobre oxigenoterapia, ultrasonido pulmonar, vacunación y manejo integral de enfermedades respiratorias, dirigidos a fortalecer la capacitación del personal médico del Sureste del país.

Los organizadores dieron a conocer que en la inauguración se contará con la presencia de autoridades estatales, municipales, académicas y del sector salud, con el propósito de consolidar a Yucatán como una sede relevante para la educación médica continua y la realización de congresos científicos de alcance internacional.

Asimismo, anunciaron que se otorgarán becas para médicos afiliados al Colegio de Pediatría de Yucatán, al Colegio de Pediatras del Estado de Yucatán y a residentes destacados de pediatría y neonatología, para facilitar su participación en el encuentro.