Yucatán refuerza campaña preventiva contra enfermedades durante temporada de lluvias

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) exhortó a la población a reforzar el lavado correcto de manos con agua y jabón como una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades gastrointestinales y respiratorias, cuya incidencia aumenta durante la temporada de lluvias.

La dependencia destacó que esta práctica sencilla contribuye a evitar la propagación de virus, bacterias y otros microorganismos que pueden ingresar al organismo a través de la boca, nariz, ojos o al manipular alimentos.

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Como parte de una campaña preventiva, la SSY recordó que es fundamental lavarse las manos antes de consumir alimentos y después de acudir al baño, además de mantener una higiene adecuada tras regresar de la calle, sonarse la nariz, toser, estornudar, manipular basura, dinero, alimentos crudos o mascotas. Estas acciones ayudan a romper la cadena de transmisión de enfermedades infecciosas.

También recomendó acudir de inmediato al médico cuando se presenten síntomas como fiebre, diarrea, vómito, tos persistente o dificultad para respirar, ya que la atención oportuna disminuye el riesgo de complicaciones, especialmente entre niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

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La SSY señaló que el incremento de la humedad favorece la supervivencia y propagación de microorganismos causantes de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

En ese sentido, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef reconocen el lavado adecuado de manos con agua y jabón como una de las intervenciones de salud pública más eficaces para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas y disminuir los casos de diarrea e infecciones respiratorias agudas.