Yucatán arde hoy sábado 27 de junio: Estos siete municipios alcanzarán los 42 grados hoy

El calor extremo continuará en Yucatán este sábado 27 de junio, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42° Cen algunos municipios, por lo que Protección Civil de Yucatán (Procivy) recomienda tomar precauciones para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas más calurosas serán Izamal, Halachó, Maxcanú, Kopomá, Opichén, Muna y Santa Elena, donde el termómetro podría llegar a los 42° C. En el resto del interior del estado se esperan máximas de entre 38 y 40° C.

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Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, especialmente entre el mediodía y la tarde; además de consumir suficiente agua, utilizar ropa ligera, protegerse con sombrilla, gorra o bloqueador solar y prestar atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Aunque dominará el ambiente extremadamente caluroso, durante la tarde podrían presentarse lluvias ligeras y moderadas dispersas debido al ingreso de humedad del Mar Caribe y una vaguada. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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Para quienes tengan actividades en la costa de Yucatán, se prevén temperaturas de entre 32 y 35 grados, viento del este y noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en el litoral y oleaje de 1 a 1.5 metros de altura.

Procivy exhortó a la población a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y extremar cuidados ante el calor, ya que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, deshidratación y otros problemas relacionados con la exposición prolongada al sol.