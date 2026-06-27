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Suspenderán el servicio de agua potable en Progreso este lunes 29 de junio: horario y zonas afectadas

Una fuga será reparada en Progreso, causando diversas afectaciones al servicio de agua potable.

Por Redacción Por Esto!

27 de jun de 2026

1 min

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Se reparará una fuga en Progreso, por lo que se suspenderá el servicio de agua
Se reparará una fuga en Progreso, por lo que se suspenderá el servicio de agua / Especial

El Servicio de Agua Potable de Progreso informó que el próximo lunes 29 de junio se realizará una suspensión temporal del bombeo de agua potable debido a trabajos de reparación por una fuga detectada en la tubería de conducción, ubicada a la altura de la comisaría de Flamboyanes.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las labores iniciarán a partir de las 7:00 de la mañana y se prevé que concluyan hasta las 8:00 de la noche del mismo día, periodo en el que podría registrarse afectación en el suministro de agua.

La comunidad de Katab, en Hopelchén, cumplió casi 24 horas sin energía eléctrica.

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Las zonas que presentarán interrupciones o baja presión en el servicio son:

  • Progreso
  • Temozón
  • Xcanatún

El organismo explicó que estos trabajos son necesarios para corregir la fuga y evitar la pérdida del vital líquido, además de garantizar el adecuado funcionamiento de la red de distribución de agua potable.

Los cortes de electricidad afectaron viviendas, comercios, oficinas, un preescolar y el suministro de agua potable en Santa Rosa

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Ante la suspensión programada, se recomendó a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante el periodo de mantenimiento.

El Servicio de Agua Potable de Progreso agradeció la comprensión de la ciudadanía y señaló que estas acciones forman parte de las labores para mejorar la operación del sistema hidráulico.

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