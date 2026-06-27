Suspenderán el servicio de agua potable en Progreso este lunes 29 de junio: horario y zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable de Progreso informó que el próximo lunes 29 de junio se realizará una suspensión temporal del bombeo de agua potable debido a trabajos de reparación por una fuga detectada en la tubería de conducción, ubicada a la altura de la comisaría de Flamboyanes.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las labores iniciarán a partir de las 7:00 de la mañana y se prevé que concluyan hasta las 8:00 de la noche del mismo día, periodo en el que podría registrarse afectación en el suministro de agua.

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Las zonas que presentarán interrupciones o baja presión en el servicio son:

Progreso

Temozón

Xcanatún

El organismo explicó que estos trabajos son necesarios para corregir la fuga y evitar la pérdida del vital líquido, además de garantizar el adecuado funcionamiento de la red de distribución de agua potable.

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Ante la suspensión programada, se recomendó a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante el periodo de mantenimiento.

El Servicio de Agua Potable de Progreso agradeció la comprensión de la ciudadanía y señaló que estas acciones forman parte de las labores para mejorar la operación del sistema hidráulico.