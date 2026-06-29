“Ya está grande para hacer travesuras”: exhiben a vecino de Mérida por lanzar huevos a viviendas

Un vecino de la colonia Vergel 65 al Oriente de Mérida fue señalado en redes sociales luego de que una cámara de seguridad captara el momento en que arrojó huevos contra viviendas ubicadas frente a su domicilio, situación que generó molestia entre habitantes de la zona.

Los hechos habrían ocurrido durante la mañana de este lunes, cuando una cámara instalada en una vivienda de la calle 15 C por 8B y 8C registró al hombre realizando la acción en contra del predio, según denunció una vecina a través de redes sociales.

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La habitante de Vergel 65 compartió el video para alertar a otros vecinos y pidió tomar precauciones, al señalar que se trata de una persona que vive justo frente a su domicilio y que fue captada en el momento del presunto ataque.

“Tengan mucho cuidado, ya está grande señor para estar haciendo travesuras”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook junto con la grabación, la cual comenzó a circular entre usuarios de la zona.

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Hasta el momento se desconocen los motivos por los que el hombre habría lanzado huevos contra la vivienda, mientras que el video continúa generando comentarios y reacciones entre vecinos de la colonia.