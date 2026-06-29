Apedrean la vivienda de un hombre acusado de agredir a una comerciante en Kanasín

Una noche de tensión se vivió en el municipio de Kanasín luego de que un grupo de ciudadanos acudiera hasta un domicilio del fraccionamiento Viva, donde exigieron respuestas tras difundirse en redes sociales el caso de una comerciante que acusó a un vecino de presuntamente agredirla durante una discusión por el espacio donde instalaba su puesto de venta.

De acuerdo con la denuncia difundida por la propia afectada, el conflicto habría iniciado cuando se colocó en un tianguis sobre una banqueta ubicada frente a la vivienda del señalado. Según su versión, el hombre le habría indicado que no podía instalarse en ese punto debido a que presuntamente consideraba el lugar como parte de su propiedad.

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La comerciante señaló que, tras el intercambio de palabras, el vecino presuntamente arrojó agua en contra de ella y de su hija, además de afectar parte de la mercancía que tenía preparada para vender. El hecho quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular ampliamente en redes sociales, generando reacciones entre usuarios.

Horas después de la difusión del material, decenas de personas llegaron durante la noche al domicilio del hombre señalado para manifestar su inconformidad. La concentración aumentó la tensión en la zona, ya que algunos asistentes comenzaron a lanzar piedras contra la vivienda, mientras el presunto responsable permanecía al interior del inmueble.

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Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal de Kanasín acudieron al sitio para controlar la situación, mantener el orden y evitar que el enfrentamiento escalara a una agresión mayor o dejara personas lesionadas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni sobre una denuncia formal relacionada con los daños ocasionados durante la concentración. Las autoridades mantienen la atención del caso mientras continúan las investigaciones correspondientes.