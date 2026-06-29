Pareja es detenida tras ser sorprendida en actos íntimos en la playa de Progreso

Una movilización policiaca se registró este fin de semana en una zona de playa de Progreso, luego de que una pareja fuera sorprendida realizando actos íntimos en un área pública, lo que generó la presencia de curiosos y la intervención de elementos de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el tramo ubicado entre la estatua de Poseidón y el conocido Muelle Chocolate, donde agentes policiacos acudieron tras recibir una llamada de emergencia que alertó sobre la situación.

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Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a varias personas observando el incidente, mientras que los señalados, identificados como V. R. V., de 26 años, y A. A. B. P., de 28 años, fueron sorprendidos en la presunta conducta.

Los elementos indicaron a la pareja que detuviera sus acciones y procedieron a intervenir; sin embargo, ambos habrían intentado evitar el aseguramiento al ingresar al mar para alejarse del lugar.

Ante esta situación, personal del grupo Anfibios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudió con apoyo de una embarcación para realizar la búsqueda y logró ubicar a los dos individuos dentro del agua, concretando su detención.

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Posteriormente, los agentes realizaron el aseguramiento de la pareja y la trasladaron para ponerla a disposición de la Policía Municipal Coordinada de Progreso, donde se determinará su situación legal conforme a los procedimientos correspondientes.

Las autoridades informaron que durante el operativo no se registraron personas lesionadas ni fue necesaria la presencia de paramédicos. El hecho generó sorpresa entre visitantes y habitantes que se encontraban en la zona costera al momento de la intervención policiaca.