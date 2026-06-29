Pagos de Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento en Yucatán: ya puedes consultar tu apoyo de mayo-junio

Los beneficiarios de los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento en Yucatán ya pueden consultar la disponibilidad de su apoyo correspondiente al bimestre mayo-junio, informó la Secretaría de Bienestar del estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, los recursos comenzaron a ser dispersados para las personas inscritas en estos programas, aunque el proceso se llevará a cabo de manera gradual, por lo que se pidió a las y los beneficiarios mantenerse atentos a sus cuentas bancarias.

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Cabe señalar que el programa Juventudes Renacimiento para estudiantes de univerisdad, así como de Mujeres Renacimiento para madres autónomas, otorgan un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales.

Apoyos de Bienestar Yucatán llegan de forma directa a juventudes y mujeres

La Secretaría de Bienestar de Yucatán señaló que la entrega de estos apoyos busca fortalecer la economía y el bienestar de las juventudes y mujeres del estado, garantizando que los recursos lleguen de manera directa y oportuna a quienes forman parte de los programas.

Asimismo, recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el depósito, por lo que las personas beneficiarias deberán revisar periódicamente sus cuentas para confirmar la llegada del apoyo correspondiente al periodo mayo-junio.

¿Cuándo llegará el pago de Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento?

La dependencia estatal explicó que los pagos no se reflejan todos al mismo tiempo, debido a que la dispersión se realiza por etapas. Por ello, quienes aún no vean reflejado el recurso deberán permanecer pendientes de su cuenta bancaria.

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Los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento forman parte de las acciones de apoyo social impulsadas en Yucatán para brindar respaldo económico a sectores prioritarios de la población.

La Secretaría de Bienestar reiteró que continuará trabajando para que los beneficios lleguen de manera organizada a las familias yucatecas, fortaleciendo las oportunidades para jóvenes y mujeres en todo el estado.