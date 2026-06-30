Mercado San Benito de Mérida llega a dos décadas con menos locatarios, pero con la carne como su fuerte

A dos décadas de su inauguración, el mercado San Benito de Mérida mantiene a los abastecedores de carne como el principal motor de su actividad comercial, aunque el número de locatarios dedicados a este giro ha disminuido considerablemente.

De los 26 de res que iniciaron operaciones, actualmente permanecen 10, mientras que en carne de cerdo sobreviven unos 20 de los 40 originales. En total, de los cerca de 300 abastecedores que laboraban hace 20 años, hoy quedan apenas unos 60.

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La mayor actividad del área cárnica se desarrolla durante la noche y la madrugada, cuando llegan las canales procedentes del rastro y los abastecedores realizan el despiece para surtir primero a mayoristas y posteriormente al público en general.

Desde este mercado se abastece a vendedores de distintos centros de abasto de Mérida, consolidando a San Benito como un punto clave en la distribución de carne.

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Ángel Canché, con 45 años de experiencia en el oficio, dijo que muchos de los antiguos introductores se retiraron o fallecieron, por lo que el relevo generacional ha quedado en manos de trabajadores que aprendieron el oficio.

Agregó que la mayor demanda de carne se da entre jueves y sábado y anunció que el 9 y 10 de octubre se realizará el gremio de matarifes, acompañado de un festival para conmemorar la actividad del sector.