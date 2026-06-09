Mérida enfrenta aumento de accidentes por crecimiento vehicular; anuncian Red Metropolitana de Vialidades Seguras

Alaine López Briceño, titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB), compartió detalles sobre la situación vial actual en Mérida y su zona conurbada, particularmente en materia de carreteras y del incremento de accidentes registrados en estas vías.

La funcionaria señaló que en Yucatán se ha registrado un aumento del 69% en el parque vehicular, con cerca de 788 mil unidades circulando actualmente en la entidad, situación que también ha derivado en un mayor número de accidentes, principalmente en la capital yucateca.

Noticia Destacada En Mérida se desperdician miles de litros de agua de lluvia; expertos proponen reutilizarla en los hogares

Ante este panorama, explicó que se impulsará la Red Metropolitana de Vialidades Seguras, un proyecto enfocado en mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y modernizar la infraestructura urbana.

Detalló que la estrategia contempla tres componentes principales, entre ellos la implementación de un Periférico Seguro, así como la conservación y rehabilitación de vialidades, la modernización de pasos superiores vehiculares, mejoras en iluminación, infraestructura peatonal y acciones orientadas a reforzar la seguridad vial.

Noticia Destacada ATY confirma reducción de unidades Va y Ven en Mérida: estas son las 9 rutas afectadas

Entre las zonas identificadas como prioritarias para intervenir destacan los pasos superiores vehiculares de la 50 Sur, 42 Sur, 58 de Mulchechén, Kanasín, Avenida Yucatán, Anikabil y el tramo Canek-Caucel.

Asimismo, indicó que se realizarán los estudios correspondientes con apoyo de la participación ciudadana y de las comunidades, a fin de identificar las áreas que requieren mayor atención para su próxima intervención.