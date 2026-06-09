En Mérida se desperdician miles de litros de agua de lluvia; expertos proponen reutilizarla en los hogares

Cada temporada de lluvias deja una escena habitual en Mérida: calles anegadas, patios inundados y miles de litros de agua que terminan escurriendo hacia alcantarillas, pozos y zonas bajas de la ciudad.

Sin embargo, especialistas advierten que parte de ese recurso podría aprovecharse en los hogares mediante sistemas sencillos de captación pluvial, capaces de generar ahorros económicos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Ante la temporada de precipitaciones en la Península de Yucatán, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortó a la población a recolectar y utilizar el agua de lluvia de manera responsable. La práctica puede implementarse prácticamente en cualquier vivienda y representa una alternativa sustentable para disminuir el consumo de agua potable.

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Aunque la entidad cuenta con una importante disponibilidad hídrica, especialistas han advertido durante años sobre los riesgos de contaminación asociados al crecimiento urbano, las descargas residuales y diversas actividades productivas que afectan la calidad del recurso.

De acuerdo con la UNAM, la captación pluvial puede realizarse mediante métodos simples, como colocar cubetas, tambos o recipientes en patios, azoteas o bajo los techos para recolectar el agua de escurrimiento y dirigir el flujo hacia depósitos de almacenamiento.

Otra opción consiste en instalar sistemas caseros con filtros, tuberías y contenedores que permitan almacenar mayores volúmenes.

Para beber, con tratamiento

La institución académica subraya que el agua de lluvia no debe consumirse sin tratamiento previo. La presencia de partículas, microorganismos o contaminantes atmosféricos puede representar riesgos para la salud, por lo que su uso se recomienda principalmente para actividades no potables, como el lavado de patios, pisos y vehículos, la descarga de sanitarios o el riego de jardines.

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Los beneficios económicos también pueden ser significativos. Con precipitaciones favorables, una vivienda puede captar decenas de litros diarios de agua y, en algunos casos, superar los 80 litros al día, volumen suficiente para cubrir diversas necesidades domésticas y reducir la demanda sobre la red de abastecimiento.

A nivel mundial, la captación pluvial es considerada una herramienta estratégica frente al cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos. Además de fortalecer la resiliencia de las ciudades ante periodos de sequía, promueve una gestión más eficiente del agua.