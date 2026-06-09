Confirman nuevo sismo en Ticul, Yucatán, hoy martes 9 de junio con magnitud 3.6

Un nuevo sismo se registró durante la madrugada de este martes 9 de junio en el municipio de Ticul, Yucatán, siendo el tercer temblor en menos de 24 horas.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a las 4:19 de la madrugada se registró un sismo de magnitud 3.6 a 11 kilómetros al Norte de Ticul.

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Dicho movimiento fue de menor magnitud que el registrado el lunes 8 de junio, por lo que se mantiene la vigilancia en caso de que los sismos continúen.

Protección Civil mantiene vigilancia

Tras el sismo de 4.2 grados que se registró en Ticul, y el de 6.1 en Cuba y percebtible en la Península de Yucatán, Protección Civil mantiene la vigilancia, y continúan activos los protocolos de verificación en zonas vulnerables, en coordinación con los ayuntamientos, a fin de descartar afectaciones en estructuras y atender oportunamente cualquier reporte ciudadano.

La dependencia estatal recordó que, ante un sismo, es importante mantener la calma, evitar correr o empujar, verificar el estado de las personas cercanas y evacuar de manera ordenada únicamente si el inmueble presenta daños o si así lo indican las autoridades.

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Asimismo, se recomienda dirigirse a los puntos de reunión previamente establecidos, no regresar a edificios que no hayan sido inspeccionados, revisar posibles riesgos como fugas de gas, cortocircuitos, incendios o daños estructurales, y mantenerse atentos ante posibles réplicas.

Procivy también exhortó a la población a utilizar los teléfonos únicamente para emergencias, evitar la difusión de rumores y seguir información oficial emitida por las autoridades de Protección Civil.