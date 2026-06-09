Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia hoy martes 9 de junio; sigue la transmisión EN VIVO

Este martes 9 de junio el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezará una nueva conferencia desde el Palacio de Gobierno en la ciudad de Mérida, donde dará avances sobre los trabajos del Gobierno del Renacimiento Maya.

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En punto de las 9:00 de la mañana, el mandatario iniciará su mensaje, donde se prevé que se traten temas sobre seguridad y operativos previo al Mundial 2026.

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De igual forma, se atenderían temas sobre los recientes sismos que se percibieron en Yucatán y la situación actual del Va y Ven.