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Yucatán / Mérida

Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia hoy martes 9 de junio; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza una conferencia desde el Palacio de Gobierno en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

9 de jun de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena reanuda sus conferencias desde el Palacio de Gobierno
Joaquín Díaz Mena reanuda sus conferencias desde el Palacio de Gobierno / Por Esto!

Este martes 9 de junio el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezará una nueva conferencia desde el Palacio de Gobierno en la ciudad de Mérida, donde dará avances sobre los trabajos del Gobierno del Renacimiento Maya.

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