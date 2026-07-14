Saquean el Registro Civil de Chapab y destruyen documentos oficiales

Las oficinas del Registro Civil de Chapab fueron blanco de un robo, luego de que presuntos delincuentes ingresaran por la fuerza al inmueble, ubicado en el Centro de la población, a un costado del DIF local y a escasos metros de la comandancia de la Policía.

De acuerdo con los primeros reportes, el o los responsables realizaron un boquete en la parte inferior de la puerta principal para meterse y revisar el interior de las instalaciones.

Durante su huida dejaron esparcidos diversos formatos oficiales utilizados para la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Parte de la documentación fue localizada cerca del atrio de la iglesia y sobre la calle 24A, a espaldas del templo, lo que permitió trazar el recorrido que siguieron tras cometer el ilícito.

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Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona con cintas preventivas y conos para resguardar las evidencias mientras se realizaban las primeras diligencias.

Al sitio acudió la encargada de la oficina, identificada con las iniciales S.S.E., quien informó a las autoridades que aún no podía determinar qué documentos o bienes habían sido sustraídos, ya que no había ingresado al inmueble para evitar alterar la escena.

De manera extraoficial trascendió que los responsables habrían robado dinero en efectivo correspondiente a la recaudación por diversos trámites; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

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Un vecino del lugar, Rubén Zapata, comentó que durante la mañana realizó labores de limpieza en el pasillo de acceso a la oficina y no observó ninguna anomalía, por lo que se presume que el robo ocurrió durante la tarde.

Debido a que el caso involucra posible sustracción de documentación oficial, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes, efectuando el levantamiento de indicios y entrevistas para integrar la carpeta de investigación.

Las oficinas del Registro Civil permanecieron acordonadas y bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.