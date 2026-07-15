Recorridos gratuitos en Mérida: horarios y cómo participar en el tour por el Centro Histórico

Con el objetivo de acercar a visitantes y habitantes al patrimonio histórico y cultural de la capital yucateca, el Ayuntamiento de Mérida, a través de Visit Mérida MX, mantiene el recorrido gratuito Por el corazón de Mérida, un tour guiado que permite conocer los sitios emblemáticos del Centro Histórico acompañado por guías certificados.

La actividad se desarrolla a pie y ofrece información sobre historia, arquitectura, tradiciones y personajes que han dado identidad a la llamada Ciudad Blanca, consolidándose como una de las opciones turísticas permanentes para quienes desean descubrir el valor histórico de la capital yucateca.

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Los recorridos matutinos se realizan de lunes a sábado a las 9:30 horas, mientras que las salidas vespertinas están programadas de miércoles a sábado a las 18:00 horas, lo que brinda alternativas tanto para turistas nacionales y extranjeros como para familias meridanas interesadas en redescubrir su ciudad.

El punto de reunión es el Módulo de Atención Turística, en los bajos del Centro Cultural Olimpo, donde deberán presentarse 10 minutos antes del inicio del recorrido para facilitar la integración de los grupos.

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Las visitas son conducidas por guías certificados y se ofrecen en español e inglés. Cada recorrido admite un máximo de 25 personas.

Las personas interesadas pueden solicitar informes en el módulo o comunicarse al teléfono 9999420000, extensión 80119, para disponibilidad y detalles.