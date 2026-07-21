Semarnat advierte que basura y rellenos ilegales continúan dañando los manglares de Yucatán

Plásticos, escombros y basura doméstica continúan llegando a los manglares de Yucatán pese a las campañas permanentes de limpieza y vigilancia. Los tiraderos clandestinos y los rellenos ilegales siguen deteriorando estos ecosistemas estratégicos para la protección de la costa, reconoció el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Guillermo Porras Quevedo.

El funcionario señaló que, aunque las jornadas de saneamiento han permitido reducir el volumen de residuos recolectados respecto de años anteriores, el problema dista de estar resuelto, ya que durante los recorridos aún se detectan personas que utilizan estas áreas naturales como sitios para depositar desperdicios o intentar ganar terreno mediante rellenos, prácticas prohibidas por la legislación ambiental.

La atención de esta problemática se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los ayuntamientos y organizaciones civiles, como parte de la Estrategia Nacional de Limpieza impulsada por el Gobierno de México.

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“Seguimos encontrando basura y también intentos de realizar rellenos en zonas de manglar, a pesar de que mantenemos acciones permanentes de vigilancia y limpieza”, señaló.

Tiraderos clandestinos

Explicó que los residuos más comunes son plásticos de un solo uso, basura doméstica y escombros de construcción. En algunos puntos corresponden a tiraderos clandestinos establecidos deliberadamente, mientras que en otros los desechos llegan arrastrados por el viento o las lluvias hasta estos humedales.

Porras Quevedo destacó que la reducción en el volumen de basura recolectada refleja un avance en la conciencia ambiental, aunque insistió en que la participación ciudadana sigue siendo indispensable para erradicar una práctica que durante décadas ha afectado no sólo a Yucatán, sino a distintas regiones del país.

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Superficie valiosa

La relevancia de conservar estos ecosistemas va más allá del paisaje. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México concentra alrededor del 5 por ciento de los manglares del planeta, mientras que Yucatán posee más de 300 mil hectáreas de estos humedales, una de las mayores superficies del país.

Además de servir como criaderos naturales para especies de importancia pesquera, los manglares amortiguan el impacto de huracanes, reducen la erosión costera y almacenan varias veces más carbono que la mayoría de los bosques terrestres, por lo que son considerados aliados estratégicos frente al cambio climático.

Aunque las brigadas de limpieza han logrado disminuir la cantidad de residuos retirados en los últimos años, las autoridades reconocen que mientras persistan los basureros clandestinos y los rellenos ilegales, los manglares yucatecos seguirán enfrentando una presión constante que compromete su biodiversidad y los servicios ambientales que brindan a las comunidades costeras.