Comerciantes denuncian presunto cobro de derecho de piso en mercados de Mérida

Un grupo de comerciantes, encabezado por las hermanas Gabriela y Mimí Hurtecho Balam, denunció presuntos cobros de derecho de piso por parte de Marco Antonio Cab, conocido como “La Chana”, quien, aseguran, las habría amenazado con quedarse con los espacios que ocupan en caso de ser retiradas de la vía pública.
Las vendedoras señalaron que actualmente laboran en la calle 67, en las inmediaciones de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, donde cuentan con más de cinco años de permanencia, aunque suman más de dos décadas dedicadas al comercio en esa zona.
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Explicaron que por un tiempo fueron reubicadas en el San Benito, pero el sitio no era rentable y decidieron regresar a la vía pública. Desde entonces, afirman, han enfrentado presiones para pagar una cuota semanal de hasta 500 pesos, además del pago oficial de 200 pesos que establece la Dirección de Mercados del Ayuntamiento.
Las comerciantes indicaron que mantienen un conflicto con Marco Antonio Cab desde hace más de seis meses, derivado de una disputa por un espacio en el mercado San Benito que pertenecía a una de sus hermanas fallecidas. Según su versión, otro comerciante identificado como Rodrigo López Cabañas, “El Champion”, habría intentado agredir al hijo de Cab, lo que intensificó el enfrentamiento.
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Ayer, las hermanas acudieron al Miércoles Ciudadano para solicitar a las autoridades les permitan trabajar en la zona al argumentar que es su principal fuente de ingresos. También dijeron que hay vendedores con varios espacios que permanecen sin restricciones debido, presuntamente, a que pagan cuotas.
Señalaron que las autoridades han planteado una reubicación debido al número de vendedores en la vía pública, pero consideran que su puesto no afecta el tránsito peatonal.