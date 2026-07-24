Agua potable absorberá la mayor parte del crédito de mil 500 mdp del Plan Bienestar Metropolitano para Mérida y su zona conurbada

El crecimiento acelerado de Mérida y sus municipios conurbados puso sobre la mesa tres desafíos prioritarios: garantizar el abasto de agua, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad.

Esos fueron los principales reclamos ciudadanos identificados durante las consultas para integrar el Plan Bienestar Metropolitano, presentado ayer ante el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado.

El diagnóstico, construido con la participación de más de 34 mil personas, revela que la baja presión del agua, la congestión vial y la necesidad de ampliar las capacidades de vigilancia concentran las principales preocupaciones de quienes habitan la zona metropolitana.

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Durante la primera sesión ordinaria de este año de la Comisión Permanente del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán (Copledey), el gobernador Joaquín Díaz Mena, en su calidad de presidente de este órgano, recibió los resultados de las consultas ciudadanas, en las que participaron 34 mil 631 personas mediante 10 mil 725 encuestas digitales, 23 mil 112 encuestas físicas en campo y 794 asistentes en las 16 mesas de consulta en las zonas Norte, Sur, Oriente, Poniente, Centro y una mesa metropolitana.

La problemática de una urbe en expansión

En materia de agua, el 72% de las personas consultadas señaló la baja presión como el principal problema del servicio, situación relacionada con una infraestructura hidráulica que acumula más de seis décadas de operación y que requiere modernización.

En movilidad, el diagnóstico advierte que el crecimiento del parque vehicular y de los desplazamientos diarios han presionado la infraestructura existente. Actualmente, el Periférico de Mérida opera en un nivel de servicio F, considerado de máxima congestión, por lo que la meta será avanzar hacia un nivel C para reducir tiempos de traslado y accidentes.

Como referencia, el parque vehicular de la zona metropolitana aumentó 70% en la última década, mientras que la población que requiere trasladarse diariamente por motivos laborales pasó de 45 mil a 125 mil personas en dos décadas.

En seguridad, las propuestas ciudadanas se enfocaron en mejorar la iluminación urbana, fortalecer la capacitación policial y ampliar la capacidad de respuesta, aunque se destacó que Mérida mantiene un reconocimiento nacional por sus condiciones de seguridad.

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Actualmente, la zona metropolitana concentra 57.1% de la población de Yucatán, lo que representa un desafío para planear servicios e infraestructura acorde con su crecimiento.

Turno del Legislativo

El Gobernador señaló que “recibir estos resultados en el Salón de la Historia tiene un significado especial: la palabra de la gente se convertirá en decisiones de gobierno. De los foros nació un cambio. La ciudadanía propuso que este esfuerzo se llame Plan Bienestar Metropolitano. Aceptamos porque refleja lo que buscamos: que el crecimiento de Mérida se traduzca en bienestar para las familias que la habitan y para la zona conurbada”,.

Añadió que el proyecto será presentado ante el Congreso del Estado, e hizo un respetuoso llamado al Legislativo para realizar un análisis responsable, exhaustivo y transparente del financiamiento que se propondrá en los próximos días, privilegiando el bienestar de quienes habitan Mérida y su zona conurbada..