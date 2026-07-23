Precios de productos del campo apoyan para que inflación en México baje a 3.10% en julio

La inflación general en México se ubicó en 3.10 por ciento anual durante la primera quincena de julio de 2026, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.07 por ciento frente a la segunda mitad de junio y alcanzó un nivel de 145.091 puntos. El resultado representó una desaceleración respecto al 3.37 por ciento anual observado al cierre de junio.

En la primera quincena de julio de 2025, la inflación quincenal había sido de 0.15 por ciento, mientras que la tasa anual se situó en 3.55 por ciento.

¿Qué productos y servicios aumentaron de precio en julio?

El transporte aéreo encabezó las alzas durante los primeros 15 días del mes, con un incremento quincenal de 12.44 por ciento. Le siguieron los servicios turísticos en paquete, con 6.22 por ciento; la naranja, con 6.02 por ciento, y las computadoras, con 4.52 por ciento.

También se registraron aumentos en la vivienda propia, el pollo, el transporte colectivo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como en restaurantes y establecimientos similares.

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En términos anuales, los rubros con mayores incrementos fueron las bebidas alcohólicas, el tabaco y los estupefacientes, con 7.76 por ciento; los seguros y servicios financieros, con 6.45 por ciento, y los restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.31 por ciento.

Los servicios educativos aumentaron 5.93 por ciento y los relacionados con la salud avanzaron 4.86 por ciento.

¿Qué productos bajaron de precio?

Entre los productos que ayudaron a contener la inflación destacó el jitomate, cuyo precio disminuyó 13.18 por ciento en la quincena.

También bajaron el chile serrano, el tomate verde, las cremas para la piel, el gas LP, los automóviles, los hoteles, el aguacate, el taxi y algunos productos de papel.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.57 por ciento respecto a la quincena previa y 3.53 por ciento en comparación anual.

En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/7eSE62mrzf — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 23, 2026

Inflación subyacente se mantiene cerca del 4%

La inflación subyacente, que excluye productos con precios de mayor volatilidad, aumentó 0.16 por ciento quincenal y se ubicó en 3.95 por ciento anual.

Dentro de este indicador, las mercancías avanzaron 3.52 por ciento anual, mientras que los servicios aumentaron 4.36 por ciento.

Por otra parte, la inflación no subyacente disminuyó 0.23 por ciento en la quincena, aunque registró un avance anual de 0.21 por ciento. Los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0.03 por ciento quincenal y 3.33 por ciento anual.

El índice de la canasta de consumo mínimo no tuvo variación frente a la quincena anterior y aumentó 2.68 por ciento anual. Con el resultado de julio, la inflación general permaneció dentro del objetivo del Banco de México, establecido en 3 por ciento con un margen de un punto porcentual.

IO