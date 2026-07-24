Temporada de Verano comienza a dinamizar la economía en Yucatán; playas y zonas arqueológicas acaparan la atención

La temporada vacacional de verano comenzó a reactivar la actividad turística en Yucatán y las expectativas del sector apuntan a una de las mejores del año. Aunque todavía no existen cifras oficiales sobre la ocupación hotelera, empresarios y autoridades reportan un aumento en la llegada de visitantes, principalmente nacionales, favorecido por el periodo de descanso escolar y la conectividad aérea de la entidad.

Las primeras señales ya se reflejan en Mérida, que entre enero y mayo concentró 929 mil 814 turistas con pernocta, equivalente al 84.8 por ciento de todos los visitantes que permanecieron al menos una noche en el estado, consolidándose como la principal puerta de entrada para el turismo en Yucatán.

El director de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento, Armando Casares Espinosa, explicó que la afluencia de viajeros ya es visible en la ciudad, aunque advirtió que la ocupación hotelera dejó de ser el único indicador para medir el comportamiento del sector.

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“Los vuelos están llegando prácticamente llenos, pero una parte importante de los visitantes se hospeda en plataformas digitales o con familiares y amigos, por lo que el movimiento turístico supera los registros de los hoteles”, explicó.

A ello se suma el crecimiento sostenido del Aeropuerto de Mérida, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los de mayor dinamismo en el Sureste, favoreciendo la llegada de viajeros tanto del centro y norte del país como del extranjero mediante rutas directas como Toronto y Tijuana.

Zonas arqueológicas y playas, las más buscadas

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jordy Abraham Martínez Abraham, coincidió en que durante los últimos días comenzó a observarse una recuperación gradual en la actividad del sector, por lo que existe optimismo de que julio y agosto representen un importante impulso para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

Explicó que las playas del litoral yucateco encabezan la preferencia de los vacacionistas, mientras que zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Uxmal y Ek Balam mantienen una afluencia constante de visitantes.

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A estos destinos se suman los Pueblos Mágicos de Valladolid, Izamal y Maní, que continúan atrayendo turismo interesado en la gastronomía, las tradiciones y el patrimonio cultural de la entidad.

El turismo se mantiene como una de las actividades económicas más importantes de Yucatán. Según datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), el estado ha sostenido una recuperación en la llegada de visitantes, la apertura de nuevos hoteles y el incremento de la conectividad aérea tras la pandemia.