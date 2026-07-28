Programa Emprendo Contigo abre inscripciones en Mérida: estas son las categorías y requisitos para participar

El Ayuntamiento de Mérida abrió la convocatoria para una nueva edición del programa Emprendo Contigo, con el propósito de fortalecer negocios ya establecidos y apoyarlos en su transición hacia empresas consolidadas que generen empleos e impulsen el desarrollo económico del municipio.

Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico, informó que en esta edición se ofrecerán 140 espacios, capacidad máxima del programa debido al acompañamiento personalizado que recibe cada participante.

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Destacó que el interés ha crecido, pues en el semestre pasado cerca de 400 personas solicitaron ingresar, aunque sólo poco más de un tercio fue seleccionado.

La convocatoria estará abierta del 27 de julio al 22 de agosto y podrán participar mayores de 18 años que vivan en Mérida o sus comisarías y cuenten con un negocio en operación. Los proyectos podrán inscribirse en siete categorías, entre ellas alimentos y bebidas, servicios, industria creativa, diseño y moda, salud y belleza, ecología y sustentabilidad, además de hogar, decoración y artesanías.

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El proceso de selección se enfocará en la viabilidad de cada emprendimiento, privilegiando aquellos que ya operan y tienen posibilidades de crecer y mantenerse en el mercado. El objetivo, explicó Díaz Montalvo, es brindar herramientas técnicas, administrativas y comerciales para que los participantes consoliden sus empresas y contribuyan a la generación de empleos.

El funcionario destacó que la generación anterior registró los mejores resultados desde la creación del programa, con 105 graduados de 140 proyectos seleccionados y 89 negocios formalizados. Además, señaló que cada vez participan emprendimientos más diversos, incluyendo iniciativas tecnológicas.