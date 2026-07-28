Vacaciones de verano en Yucatán: Cepredey emite recomendaciones para evitar robos, accidentes y fraudes

Con el inicio del periodo vacacional de verano, el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán (Cepredey) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de seguridad en el hogar, durante los traslados y en los sitios turísticos, con el objetivo de prevenir robos, accidentes y fraudes que suelen incrementarse durante esta temporada.

La dependencia estatal destacó que la prevención es una responsabilidad compartida y que adoptar medidas sencillas puede marcar la diferencia para disfrutar de unas vacaciones seguras.

Entre las principales recomendaciones se encuentra asegurar puertas y ventanas antes de salir de casa, evitar publicar en redes sociales que la vivienda permanecerá sola, pedir a un familiar o vecino de confianza que supervise el inmueble y desconectar los aparatos eléctricos que no sean indispensables para reducir el riesgo de cortocircuitos o incendios.

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Cepredey también exhortó a las familias a fortalecer las medidas de prevención dentro del hogar, manteniendo fuera del alcance de niñas y niños medicamentos, productos de limpieza, herramientas y objetos punzocortantes.

Además, recomendó revisar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad, así como brindar atención permanente a personas adultas mayores, menores de edad y quienes requieran acompañamiento para evitar incidentes domésticos.

En el caso de quienes viajarán por carretera, la dependencia pidió realizar una revisión mecánica del vehículo antes de salir, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad en todo momento y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o cuando exista cansancio.

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Asimismo, recordó la importancia de atender las indicaciones de las autoridades y planificar los recorridos para reducir riesgos.

Para quienes visiten playas, cenotes, balnearios, zonas arqueológicas y otros espacios recreativos, Cepredey recomendó respetar la señalización, no ingresar al agua cuando existan condiciones de peligro, mantener vigilancia constante sobre niñas, niños y adolescentes, y mantenerse hidratados ante las altas temperaturas que predominan en Yucatán durante el verano.

Finalmente, la dependencia alertó sobre el aumento de fraudes relacionados con reservaciones de hospedaje, paquetes vacacionales y compras por internet durante esta temporada.

Por ello, invitó a verificar que las ofertas provengan de plataformas oficiales, desconfiar de promociones con precios inusualmente bajos y evitar proporcionar información personal o bancaria en sitios web no verificados.