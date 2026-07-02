Parques y espacios públicos de Mérida se llenarán de arte con nueva iniciativa municipal

Para fortalecer la identidad urbana y dar visibilidad a importantes creadores, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada prepara el proyecto Mérida, Enchula con arte y cultura, iniciativa que integra obras de artistas locales y nacionales para espacios estratégicos de la ciudad.

Ante artistas, urbanistas, arquitectos, académicos, líderes de opinión, cronistas y representantes de la sociedad civil, la alcaldesa destacó que el Ayuntamiento interviene, mejora y rehabilita parques, áreas deportivas y espacios de convivencia con una visión integral.

“Una ciudad con arte y cultura fortalece la identidad urbana y revitaliza el espacio público. Con esta iniciativa buscamos darle una nueva dimensión a Mérida, recuperar el espacio público como el punto de encuentro de los ciudadanos”, destacó.

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Reconocidos participantes

El proyecto inicialmente contempla la participación de tres artistas yucatecos y uno oaxaqueño.

Uno de los proyectos cuenta con la participación del arqueólogo y arquitecto José Huchim, director de la zona arqueológica de Uxmal y la Ruta Puuc, referente nacional en conservación del patrimonio maya, de la mano de Raymundo Augusto Martín Domínguez.

También participa el artista multidisciplinario yucateco William Gaber, cuyo trabajo se puede ver en colecciones y espacios públicos dentro y fuera del país, y el artista plástico oaxaqueño Amador Montes, quien con más de 25 años de trayectoria y reconocimiento internacional, cuenta con creaciones en importantes colecciones públicas y privadas en México y el extranjero.

Finalmente, el pintor yucateco Víctor Argáez, que incursionará en la escultura, es parte del patrimonio artístico de Yucatán y ha sido exhibida en museos del estado.

“La historia de una ciudad no se escribe sólo con obras de infraestructura. También se construye a partir de los símbolos que trascienden el paso del tiempo, de los lugares que adquieren significado para la comunidad y de aquellas expresiones que terminan formando parte de la memoria colectiva”, señaló la edil.

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Las obras de los artistas William Gaber, Víctor Argáez y Amador Montes serán donadas por diferentes grupos de la sociedad civil en beneficio de los meridanos.

Respaldo a autores

Cecilia Patrón recalcó que junto a eventos como la Noche Blanca y el Mérida Fest, este esfuerzo busca dar salida y visibilidad a los creadores locales, consolidando a la capital yucateca como referente cultural.

“Con esa visión presentamos Mérida Enchula con Arte y Cultura, una iniciativa que incorpora el arte público como un componente del mejoramiento permanente de esta ciudad”, dijo.

Mencionó que así como se recuperan y dignifican espacios públicos, también se enriquecen con obras que fortalezcan la identidad.

“Mérida posee un extraordinario patrimonio histórico y cultural que ha dado forma a su identidad a lo largo de los siglos. Pero una ciudad también tiene la responsabilidad de seguir escribiendo su historia”, señaló.

El proyecto que hoy presentamos no únicamente embellecerá espacios emblemáticos; aspiramos a que, con el tiempo, forme parte del relato de Mérida y del patrimonio urbano que heredaremos a las próximas generaciones”, puntualizó Cecilia Patrón.