Escuela primaria de Santa Cruz Palomeque en Yucatán se llama Guardia Nacional

La coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y estatales ha permitido que Yucatán se mantenga como uno de los estados más seguros del país, afirmó el gobernador Joaquín Díaz Mena al conmemorar el séptimo aniversario de la Guardia Nacional (GN).

Agregó que la tranquilidad de las familias yucatecas es resultado del trabajo permanente y coordinado de los tres órdenes de gobierno, en el que la GN cumple un papel esencial junto con la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La paz, agregó Díaz Mena, se construye todos los días con disciplina, presencia en el territorio, respeto a la legalidad y coordinación institucional, lo que genera confianza y desarrollo para la ciudadanía. Destacó que la colaboración entre Federación y Estado es un pilar para preservar la paz y el bienestar.

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El 26 de marzo de 2019 se publicó la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, y el 30 de junio de ese mismo año se realizó el despliegue formal e inicio de operaciones de la corporación.

Dan nombre a primaria

Como parte de la ceremonia, el Mandatario estatal entregó reconocimientos a 20 integrantes de la GN por su servicio ejemplar y anunció que la escuela primaria de Santa Cruz Palomeque cambió su nombre a Guardia Nacional, siendo la primera institución educativa de México con esa denominación.

Por su parte, el coordinador estatal de la GN en Yucatán, general brigadier Hamlet Toledo Chelala, destacó que la GN nació hace siete años para servir a México y se ha consolidado como institución profesional, disciplinada y cercana a la ciudadanía.

Durante la ceremonia acompañaron al Ejecutivo del Estado la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal; los comandantes de la X Región Militar, general José Francisco Terán Valle; de la 32 Zona Militar, general Juan Manuel Mendoza Portillo; de la Novena Zona Naval, vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández; y de la XVII Zona Aérea Militar, general Ernesto Velázquez Montoya.