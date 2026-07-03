CDMX blindará Reforma y Zócalo por México vs Inglaterra: habrá 40 mil servidores públicos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un operativo especial de seguridad, salud, movilidad y Protección Civil para el partido México contra Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se jugará el domingo 5 de julio.

La mandataria capitalina informó que el despliegue contempla 40 mil servidoras y servidores públicos, de los cuales más de 17 mil serán policías.

La estrategia se aplicará en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo, Paseo de la Reforma, alcaldías y otros puntos de la zona metropolitana donde se esperan concentraciones masivas.

¿Cómo será el operativo por el México vs Inglaterra en CDMX?

Brugada explicó que el Gobierno capitalino reforzará los controles de acceso en el Ángel de la Independencia y otros espacios de celebración. También habrá aforo limitado en el Zócalo y en Reforma, por lo que una vez alcanzada la capacidad máxima ya no se permitirá el ingreso.

En Paseo de la Reforma se instalarán 62 pantallas, con una ampliación del corredor desde la Estela de Luz hasta Avenida Hidalgo. La intención, dijo la jefa de Gobierno, es distribuir a la afición y evitar concentraciones de riesgo en puntos como el Ángel o el Zócalo.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que 7 mil 500 elementos serán desplegados en el Estadio Ciudad de México, mientras que 3 mil 300 policías estarán en el FIFA Fan Festival del Zócalo. En los accesos habrá revisiones para impedir la entrada de alcohol y objetos peligrosos.

¿Qué calles y zonas tendrán restricciones por el partido?

En el Ángel de la Independencia se establecerá una zona prioritaria de seguridad, con un perímetro entre la Diana Cazadora y El Ahuehuete. También habrá un segundo cinturón entre Avenida Chapultepec y Avenida de los Insurgentes.

Las autoridades prevén cierres estratégicos en estaciones de Metro y Metrobús cercanas a las zonas de mayor concentración, además de ajustes viales para convertir tramos de Avenida Chapultepec e Insurgentes en corredores peatonales.

Este domingo desplegaremos un operativo histórico con más de 40 mil servidoras y servidores públicos dedicados exclusivamente a cuidar a quienes vivirán esta experiencia en la ciudad.



Garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias es una prioridad del @GobCDMX. pic.twitter.com/REFISAWYMW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 3, 2026

Brugada pidió a la población llegar con anticipación, seguir los canales oficiales y evitar prácticas de riesgo o consumo excesivo de alcohol. También reiteró sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en festejos anteriores y subrayó que “ninguna victoria es más importante que la vida humana”.

IO