Transmitirán el partido México vs Inglaterra en el Estadio Kukulcán de Mérida; así se pueden conseguir los boletos

Los aficionados al fútbol en Mérida ya tienen una nueva sede para vivir uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. El Gobierno del Estado anunció que la Zona Fan para la transmisión del encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra será trasladada al parque de béisbol Kukulcán-Álamo, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y capacidad a los asistentes.

El partido se disputará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, y definirá qué selección avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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¿Dónde ver el México vs Inglaterra en Mérida?

La transmisión gratuita se realizará en el parque Kukulcán Álamo, donde los aficionados podrán disfrutar del encuentro en un ambiente familiar y con diversas actividades previas al silbatazo inicial.

Las autoridades estatales informaron que el cambio de sede responde al interés de recibir a un mayor número de personas y garantizar una mejor experiencia para la afición yucateca.

¿Cómo conseguir boletos para la Zona Fan?

Aunque el acceso será gratuito, será necesario contar con un boleto de ingreso. Los pases podrán recogerse en los siguientes horarios:

Viernes 3 y sábado 4 de julio: de 11:00 a 18:00 horas.

de 11:00 a 18:00 horas. Domingo 5 de julio: a partir de las 11:00 horas.

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Las autoridades precisaron que el mismo boleto servirá también para ingresar al partido de los Leones de Yucatán vs Tigres de Quintana Roo programado para la noche de ese mismo domingo en el estadio Kukulcán.

El acceso al parque Kukulcán-Álamo comenzará a las 16:00 horas, dos horas antes del inicio del partido entre México e Inglaterra.

Durante la espera habrá actividades recreativas y de entretenimiento para todos los asistentes, como parte de la experiencia de la Zona Fan organizada por el Gobierno del Estado.

Recomendaciones para asistir

Si planeas acudir a la transmisión del partido de México vs Inglaterra en el Estadio Kukulcán de Mérida, se recomienda:

Llegar con anticipación para evitar filas.

Llevar tu boleto de acceso.

Mantenerte hidratado debido a las altas temperaturas.

Seguir las indicaciones del personal organizador y de seguridad.

La expectativa es reunir a cientos de aficionados que buscarán apoyar a la Selección Mexicana en un encuentro decisivo rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026.