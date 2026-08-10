Tirso Esquivel busca la Presidencia de Puerto Morelos pese a presuntos actos anticipados de campaña

La trayectoria política de Manuel Tirso Esquivel Ávila en Puerto Morelos ha estado marcada por cambios de filiación partidista, confrontaciones políticas y antecedentes de sanciones electorales, un historial que ahora vuelve al centro del debate ante sus intentos por posicionarse rumbo a la Presidencia Municipal bajo las siglas de Morena.

Esquivel Ávila no es un personaje nuevo en la política de Puerto Morelos. Su paso por la administración municipal y sus posteriores movimientos políticos lo han colocado en distintos momentos dentro de proyectos partidistas que han cambiado conforme al escenario electoral.

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Uno de los episodios que forma parte de su antecedente político corresponde a su participación bajo las siglas de Fuerza por México. En ese contexto, el Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó sanciones relacionadas con conductas contrarias a la normativa, entre ellas, actos de proselitismo con estereotipos de género y la entrega directa de propaganda y beneficios al electorado.

Estos antecedentes forman parte del expediente político con el que Esquivel busca ahora reposicionarse. Posteriormente se acercó al Partido Acción Nacional y a actores de la oposición, en una etapa en la que buscó presentarse como una alternativa para Puerto Morelos.

Participó bajo las siglas de Fuerza por México y luego intentó con Acción Nacional. / Especial

El cambio de escenario político lo llevó después a buscar espacios dentro de Morena y a acercarse a grupos vinculados con Rafael Marín Mollinedo. La estrategia ha despertado cuestionamientos entre sectores que identifican al partido con un proyecto político distinto al de quienes han transitado previamente por otras fuerzas.

Más allá de las alianzas coyunturales, el posible proyecto de Esquivel enfrenta así una pregunta política: si su trayectoria y sus antecedentes serán suficientes para convencer a las estructuras de Morena y, particularmente, a quienes han construido el partido en Puerto Morelos.

A ello se suman los cuestionamientos que distintos actores han realizado sobre sus presuntas actividades de promoción política anticipada, un asunto que deberá determinarse conforme a las reglas y resoluciones de las autoridades electorales y no únicamente a partir de acusaciones políticas.

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El caso de Esquivel refleja, en buena medida, la disputa que comienza a intensificarse por el control de Puerto Morelos rumbo al proceso electoral del 2027. Mientras distintos grupos buscan colocarse en la carrera por la Presidencia Municipal, el personaje intenta nuevamente cambiar de escenario y encontrar espacio en un partido al que llegó después de haber participado en otros proyectos.

Su eventual incorporación a la contienda por Morena no solo dependerá de sus acuerdos con dirigentes y figuras políticas, sino también de la capacidad para superar los cuestionamientos derivados de su trayectoria y convencer a las bases de que su proyecto representa algo más que un nuevo cambio de camiseta electoral.