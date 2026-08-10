Tragedia en el mar de Yucatán: hallan muerto a pescador desaparecido tras caer de una embarcación

Después de haber sido reportado como desaparecido desde el viernes 7 de agosto tras caer de una embarcación en movimiento, fue encontrado el cuerpo de Demetrio Chan May, de 51 años, flotando cerca de la costa de Dzilam de Bravo.

El ahora occiso, conocido como Osito, era un pescador proveniente de la comisaría de X-Bec, municipio de Buctzotz, que se encontraba trabajando para capturar pulpo a bordo del barco Nereo 21 junto con sus compañeros cuando, por razones aún desconocidas, cayó al mar mientras la embarcación estaba en movimiento.

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Después de haber sido reportado como desaparecido, autoridades marítimas pusieron en marcha un operativo de búsqueda que duró varios días. Ayer, tripulantes de una embarcación de la Secretaría de Marina (Semar) avistaron un cuerpo flotando cerca de la costa de Dzilam de Bravo, de inmediato se acercaron al lugar y realizaron las maniobras correspondientes para recuperarlo y trasladarlo a tierra firme.

Las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes para identificar al cuerpo y dieron a conocer que el cadáver encontrado en altamar era el de Demetrio Chan May.

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Se informó que el cuerpo quedó a disposición de las autoridades correspondientes y serán la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI) quienes continúen las diligencias necesarias para determinar las causas que derivaron en el fallecimiento del pescador.

La muerte de Demetrio Chan causó consternación entre la población de Buctzotz, quienes lamentaron su pérdida y expresaron sus condolencias a familiares y amigos del pescador fallecido.