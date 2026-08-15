Homenaje a las abejas: la Lotería Nacional develará billete conmemorativo en Maní

La historia milenaria de las abejas en la cultura maya llegará a los billetes de la Lotería Nacional. El próximo lunes 17 de agosto, en el municipio de Maní, será develada la emisión conmemorativa del Sorteo Superior No. 2895, dedicada al Día Nacional de las Abejas.

La ceremonia será encabezada por representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno de Yucatán y la Lotería Nacional, y se realizará a las 10:00 horas en la explanada frente al Palacio Municipal.

La elección de Maní como escenario de la presentación cobra especial significado en una entidad donde la apicultura no sólo representa una actividad económica, sino también una práctica vinculada con la cultura maya y el aprovechamiento tradicional de las abejas nativas.

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Yucatán se mantiene como el principal productor de miel del País. De acuerdo con cifras de Agricultura, durante 2025 produjo 9 mil 983 toneladas, mientras que a nivel nacional se alcanzaron 60 mil 297 toneladas. La entidad cuenta además con aproximadamente 11 mil apicultores, y el 80 por ciento de su producción se exporta a Europa y Estados Unidos.

La importancia económica de esta actividad se extiende a las comunidades rurales, donde miles de familias dependen de la producción y comercialización de miel y otros derivados de la colmena. La apicultura y la meliponicultura también contribuyen a preservar conocimientos ancestrales y ecosistemas mediante la polinización.

Herencia maya

En la Península de Yucatán la relación con las abejas se remonta a la época prehispánica. Los pueblos mayas desarrollaron la meliponicultura, particularmente con la Melipona beecheii, conocida como abeja melipona o sin aguijón, cuyo manejo forma parte del patrimonio biocultural de la región.

La especie fue considerada sagrada por los antiguos mayas y su miel era aprovechada con fines alimentarios y medicinales. A diferencia de la apicultura convencional, la meliponi-cultura conserva técnicas tradicionales de manejo transmitidas entre generaciones.

Actualmente, la actividad también representa una alternativa económica para comunida-des rurales y, particularmente, para mujeres productoras. Organizaciones y dependencias federales han documentado que la apicultura y la meliponicultura permiten generar ingresos, conservar conocimientos tradicionales y fortalecer la protección de la biodiversidad.

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La importancia de las abejas, sin embargo, va mucho más allá de la miel. Como polinizadores, contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales y al mantenimiento de los ciclos naturales, además de favorecer la producción de alimentos.

Un día para las polinizadoras

El 17 de agosto fue declarado en México como Día Nacional de las Abejas con el propósito de reconocer la importancia ambiental, social y económica de estos insectos y promover acciones para su conservación.

La conmemoración llega en un momento en que la actividad enfrenta desafíos, entre ellos el cambio climático, la pérdida de vegetación y el uso inadecuado de agroquímicos, factores que pueden afectar tanto a las colonias como a la disponibilidad de alimento para los polinizadores. Agricultura ha impulsado prácticas para favorecer la coexistencia entre la producción agrícola y la apicultura, particularmente mediante el manejo adecuado de plaguicidas.

Por ello, la emisión de la Lotería Nacional no sólo llevará la imagen de las abejas a miles de billetes, sino que pondrá en primer plano una actividad que mantiene a Yucatán en la cima de la producción nacional de miel y que forma parte de la identidad productiva y cultural de sus comunidades.

El billete del Sorteo Superior 2895 será presentado oficialmente el lunes en Maní, en una ceremonia que convertirá por un día a este municipio en escaparate nacional de la riqueza apícola de la entidad.