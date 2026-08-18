En estas zonas de Mérida no debes conducir cuando llueve por riesgo de inundaciones

Las lluvias que se han registrado en Mérida han provocado acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, afectando la circulación vehicular y generando condiciones de riesgo para quienes necesitan desplazarse durante los aguaceros.

Ante este panorama, hay zonas y vialidades que suelen presentar mayores problemas de inundación, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y, cuando sea posible, buscar rutas alternas.

Estas son las zonas de Mérida que presentan mayor riesgo de inundación

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentra el Centro de Mérida, donde diversas calles pueden quedar intransitables debido a la acumulación de agua. Otro punto que requiere especial atención es la calle 42 Sur, en las inmediaciones del Cuartel Militar, donde se han reportado importantes niveles de agua.

En el poniente de la ciudad, Ciudad Caucel también presenta zonas susceptibles a inundaciones. La entrada por el sector de Nora Quintana registra acumulaciones de agua que pueden complicar el paso de vehículos, por lo que algunos conductores optan por incorporarse al Periférico de Mérida para continuar su recorrido.

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La situación también puede complicarse en Juan Pablo II, particularmente sobre la avenida 22, donde se han presentado importantes encharcamientos.

Otros sectores que han registrado calles anegadas son San Marcos Sustentable, Piedra de Agua, Francisco de Montejo, Paseo de las Fuentes, Fraccionamiento del Parque y la colonia Maya.

Uno de los puntos que requiere mayor precaución es la colonia Francisco I. Madero, donde se han reportado afectaciones en viviendas debido al ingreso de agua.

Vialidades donde se recomienda extremar precauciones

La avenida Jacinto Canek también puede presentar acumulaciones importantes durante lluvias fuertes, al igual que los alrededores de Plaza Las Américas y la colonia Luis Echeverría.

En García Ginerés también se han identificado calles con encharcamientos, especialmente en el tramo comprendido entre la calle 64 y la conexión con la colonia Reforma.

Otro punto que requiere atención es la vialidad ubicada junto al Panteón Florido, debido a que esta zona suele presentar acumulaciones de agua durante precipitaciones intensas.

En el sector conocido como Polígono, además de la inundación, se reportó la formación de una zanja en medio de una zona cubierta por agua, lo que incrementa el riesgo para los automovilistas.

Zonas donde todavía es posible circular con precaución

No todas las vialidades afectadas quedan completamente intransitables. En el tramo que conecta la ex Fuente Maya con el estadio Kukulcán, por ejemplo, se han registrado encharcamientos que cubren parcialmente la superficie de rodamiento, por lo que es necesario disminuir la velocidad.

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En la colonia Díaz Ordaz también se han registrado lluvias intensas, por lo que los conductores deben mantenerse atentos a posibles acumulaciones de agua y cambios en las condiciones de la vialidad.

¿Qué hacer si encuentras una calle inundada en Mérida?

Ante una vialidad cubierta por agua, lo más recomendable es no intentar atravesarla si se desconoce la profundidad. El agua puede ocultar baches, alcantarillas abiertas, desniveles u otros obstáculos que representan un peligro. También se recomienda:

Reducir la velocidad para evitar el acuaplaneo.

Mantener una mayor distancia con otros vehículos.

Buscar rutas alternas cuando el agua alcance niveles elevados.

Evitar pasar por zonas donde otros automóviles ya presentan dificultades.

No detenerse en puntos donde la corriente pueda aumentar.

Mantenerse atento a los reportes sobre cierres o afectaciones viales.

Las lluvias pueden provocar cambios rápidos en las condiciones de las calles de Mérida. Por ello, antes de salir, se recomienda revisar el estado de las principales vialidades y evitar conducir por los puntos que presenten acumulaciones importantes de agua.