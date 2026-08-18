Clima en Yucatán 19 de agosto: Onda Tropical 29 mantendrá posibles chubascos este miércoles

Durante este miércoles 19 de agosto se mantiene la probabilidad de lluvias en Yucatán debido a los efectos de la Onda Tropical número 29 sobre la Península.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este día se prevén chubascos en Yucatán a causa de la influencia de la Onda Tropical número 29, aunado al calentamiento diurno de la superficie.

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Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este, tornándose del norte y nor-noreste en el litoral de Yucatán, de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 36° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.