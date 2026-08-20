Hombre cae del techo mientras revisaba su tinaco en Mérida

Un hombre de 56 años de edad, identificado como J.M., resultó lesionado, luego de sufrir una aparatosa caída desde la parte superior de un predio de dos niveles, mientras cumplía labores de mantenimiento doméstico en el fraccionamiento Paraíso Maya en Mérida.

El accidente ocurrió cuando el ciudadano subió hasta la estructura que sostiene el tinaco de la vivienda para verificar el suministro de agua. Sin embargo, durante la revisión perdió el equilibrio y cayó sobre la losa del techo.

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A consecuencia del fuerte impacto, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado, una herida abierta de aproximadamente tres centímetros en la cabeza, además de episodios de vértigo y desorientación.

Por la dificultad para bajar al lesionado por las vías convencionales, debido a la altura y a su estado de salud, elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pusieron en marcha un operativo de rescate vertical.

Los bomberos utilizaron cuerdas y una camilla rígida para efectuar el descenso, mientras técnicos en urgencias urbanas de la misma corporación le proporcionaron los primeros auxilios en la azotea y estabilizaron al afectado antes de proceder con su descenso.

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Finalmente fue llevado de manera segura hasta el nivel del suelo y posteriormente abordado en una ambulancia para su traslado urgente a un hospital, donde quedó bajo observación médica especializada.

Vecinos del sector atestiguaron la movilización de las unidades de emergencia y el despliegue de los cuerpos de rescate, cuya intervención permitió concluir exitosamente el operativo y evitar mayores complicaciones para el lesionado.