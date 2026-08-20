Presentan el jersey y las medallas del Maratón de Mérida 2026 en el parque de La Mejorada

La Maratón de Mérida 2026 ya tiene piel, el parque de La Mejorada fue escenario de la presentación del jersey y las medallas que se entregarán a los participantes en las distintas distancias del evento.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada encabezó esta ceremonia que por primera vez en la historia se lleva a uno de los barrios más emblemáticos de esta capital.

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“La edición 2027 será la mejor Maratón que ha tenido la ciudad, hemos trabajado para ello, este evento es emblemático para el meridano y es el que lidera el programa de actividades del Mérida Fest”, comentó la primera edil.

Las playeras serán tres, una de color azul pavo que será para la distancia reina, los 42 kilómetros con 195 metros, rosa para la media maratón y azul cielo para los 10 y tres kilómetros.

Habrá tres playeras de distintos colores para esta edición. / Por Esto.

La medalla muestra rosas como los huipiles y cambia según la distancia en la nomenclatura.

“Esta es la carrera más importante del sureste y esperamos reunir a más de seis mil corredores en lo que será una gran fiesta que pasa por nuestra ciudad tradicional y por las zonas modernas de una metrópoli vibrante”.

Se informó que hasta el momento ya hay dos mil 377 inscritos, de los cuales 650 son en la maratón, mil 49 en los 21 kilómetros, 575 en los 10 y 103 en los tres.

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Marco Sánchez Solís