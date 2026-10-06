Se forma la Depresión Tropical 9: evolucionaría a Ciclón y tendría trayectoria cerca de la Península de Yucatán

La Depresión Tropical No. 9 se formó este martes 6 de octubre sobre el suroeste del Golfo de México, a partir de la zona de Baja Presión que mantenía vigilancia meteorológica en la región.

Aunque el sistema todavía se encuentra lejos de las costas de Yucatán, su evolución podría generar cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días.

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De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Yucatán (Procivy), el sistema se localiza a 615 kilómetros al oeste de Progreso y 635 kilómetros de Mérida, con desplazamiento hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Depresión Tropical 9 se convertirá en la Tormenta Tropical Isaías

La Depresión Tropical No. 9 presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h, además de una presión atmosférica central de 1007 hPa.

El pronóstico indica que dentro de las siguientes 8 a 12 horas podría desarrollarse como la Tormenta Tropical Isaías, por lo que el sistema continuará bajo vigilancia mientras avanza sobre el Golfo de México.

La trayectoria proyectada muestra que el sistema continuará desplazándose hacia el este durante el 6 y 7 de octubre, para posteriormente presentar un movimiento hacia el norte y noreste durante el 8 y 9 de octubre.

Por el momento, la trayectoria pronosticada no indica un impacto directo sobre la Península de Yucatán, aunque las condiciones en el estado sí podrían verse modificadas por los efectos indirectos del sistema.

¿Cuál será la trayectoria de la Depresión Tropical 9 cerca de Yucatán?

De acuerdo con la trayectoria mostrada por Procivy, durante la tarde del martes 6 de octubre el centro del sistema se encuentra al oeste de Yucatán.

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Para las primeras horas del miércoles 7 continuará avanzando hacia el este y posteriormente se aproximará a la zona del Golfo de México frente a la Península.

El pronóstico de trayectoria contempla posiciones sucesivas durante el 7, 8 y 9 de octubre, con un desplazamiento que llevará al sistema hacia aguas del Golfo, mientras se aleja progresivamente de la Península.

La dependencia estatal advierte que la evolución y trayectoria pueden cambiar, por lo que recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Lluvias en Yucatán aumentarán del 7 al 10 de octubre

Independientemente de que la Depresión Tropical 9 alcance o no la categoría de tormenta tropical, Yucatán tendrá un incremento en el potencial de lluvia entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre.

Las precipitaciones podrían presentarse con diversa intensidad, por lo que se recomienda a la población mantenerse pendiente de los pronósticos locales, especialmente ante posibles cambios en la trayectoria y organización del sistema.

El mayor riesgo para la población costera estará relacionado también con el incremento del oleaje. Procivy prevé oleaje de entre 2 y 2.5 metros en la costa y mar adentro durante el 8 y 9 de octubre.

Asimismo, se esperan vientos superiores a 70 kilómetros por hora cerca del sistema, por lo que la dependencia pidió extremar precauciones en la costa centro y poniente de Yucatán.

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