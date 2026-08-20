Clima en Yucatán 21 de agosto: Se mantiene la probabilidad de chubascos y calor de casi 40 grados este viernes

Durante este viernes 21 de agosto se mantiene la probabilidad de chubascos en Yucatán, mientras las temperaturas continúan en casi los 40° C.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este viernes, un canal de bajas presiones sobre la Península estará dando origen a chubascos en el oriente y sur de Yucatán.

Además, el ambiente será de caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas oscilando los 40 km/h hacia la costa.

Mientras tanto, en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

Noticia Destacada ¿Qué hacer en Mérida este fin de semana? K-Pop, show drag, bazares y más este 22 y 23 de agosto

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

⛈️💨🌊🌞 Para este jueves y los siguientes tres días, se pronostican #Lluvias de muy fuertes a intensas en estados del noroeste y occidente de #México, así como la #PenínsulaDeYucatán. Ve los detalles en el #Pronóstico a 96 horas ⬇️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/chpKtxte6r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 20, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 34° C.

Noticia Destacada ¿Por qué los yucatecos dicen “jala cho’”? Este es el significado de la expresión

En Valladolid, además de temperaturas de entre 24y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.