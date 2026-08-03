Ataque armado sacude al fraccionamiento Del Valle en Umán; hay un lesionado

Tensión e incertidumbre vivieron habitantes del fraccionamiento Del Valle del municipio de Umán, luego que un ataque a balazos rompió la tranquilidad de la zona tras el reporte de un hombre lesionado, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 45 y 66, donde vecinos reportaron que escucharon detonaciones de arma de fuego. El estruendo causó momentos de pánico entre las familias del sector, quienes se resguardaron en el interior de sus viviendas por temor a ser alcanzadas por alguna bala perdida.

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Tras llamadas de emergencia al 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Umán y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar y pusieron en marcha un operativo de seguridad. Al arribar, localizaron a un hombre con heridas producidas por impactos de bala.

Técnicos en urgencias médicas proporcionaron los primeros auxilios al afectado y posteriormente lo trasladaron, bajo resguardo policiaco, a un hospital para recibir atención médica especializada. Las autoridades no revelaron la identidad del lesionado y su estado de salud se reporta como reservado.

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Agentes de la PEI, en coordinación con peritos y personal de la FGE, delimitaron el área para efectuar el procesamiento de la escena, donde fueron asegurados casquillos percutidos y otros indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación.