Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia matutina desde Palacio de Gobierno; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza este miércoles, a las 9:00 de la mañana, una nueva edición de su conferencia de prensa quincenal desde el Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Mérida, donde dará a conocer los avances, acciones y programas que impulsa su administración en distintos rubros de interés para la población.

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Durante la conferencia, el mandatario estatal ofrecerá un balance sobre temas relacionados con obras de infraestructura, desarrollo social, salud, educación, seguridad, economía y proyectos estratégicos para Yucatán, además de informar sobre las acciones implementadas en coordinación con el Gobierno de México.

Como parte de la dinámica habitual de estas conferencias, integrantes del gabinete estatal acompañarán al titular del Ejecutivo para presentar resultados de sus respectivas dependencias y responder a cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre asuntos de la agenda pública.

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La conferencia iniciará en punto de las 9:00 horas y será transmitida a través de las plataformas digitales oficiales del Gobierno del Estado, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre las decisiones, programas y proyectos que se desarrollan en beneficio de las y los yucatecos.